La Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo si prepara per l’entusiasmante campionato di Serie C Unica, e nel suo roster, si prepara ad accogliere un nuovo talento.

Marco Iannello, classe 2001 e figlio d’arte, essendo il padre un ex cestista, è pronto a brillare sul parquet. Originario di Capo d’Orlando, Iannello è una guardia tiratrice di 188 cm, ma la sua versatilità gli permette di adattarsi anche alla posizione di ala piccola. Il suo percorso nel mondo del basket ha inizio a Patti, ma è stato nelle squadre under 16 e under 18 Eccellenza dei Crabs Rimini che ha iniziato a mostrare il suo potenziale. Nella stagione 2018/19, ha fatto il suo debutto nei senior, in serie D a Sant’Agata.

Nel 2019/20, ha affrontato la sfida della Serie C Gold a Torino, accumulando una media di 7.1 punti in 8 partite, con una media di 3.2 assist. Successivamente, si è trasferito alla C Silver con la squadra di Milazzo, dove ha continuato a mostrare il suo talento, registrando una media di 8.2 punti. Nel 2021/22, ha fatto un breve passaggio in Serie B a Forio, contribuendo con una media di 1.5 punti. La stagione successiva, il 2022/23, lo ha visto tornare in Serie C Silver con Patti, dove ha dominato il campo con una media di 10.8 punti a partita.

Infine, ha fatto il salto nella Serie C Gold con la squadra della Miwa Benevento, contribuendo con una media di 5.3 punti e aiutando la squadra a ottenere la promozione in B Interregionale. La Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo è entusiasta di avere Marco Iannello nel suo roster, pronto a brillare nel prossimo campionato.