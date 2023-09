I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno

sottoposto a verifica un cantiere edile allestito a Capo d’Orlando, al cui interno erano impegnate quattro ditte con contratti di appalti e subappalti.

All’esito dei controlli, i militari dell’Arma hanno accertato violazioni alla normativa di settore e, in particolare, la mancata predisposizione di impalcature atte ad eliminare pericoli di cadute, nonché parapetti e tavole fermapiede in prossimità di aperture prospicienti il vuoto; l’omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e il mancato rispetto della viabilità di cantiere.

I titolari di due ditte sono stati pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria ed a loro carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 31.000 euro.

Occorre tuttavia precisare che tutti i lavoratori controllati sul posto dai Carabinieri, impegnati nelle attività di

cantiere, sono risultati in regola. FOTO: ARCHIVIO