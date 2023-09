Sentenza da rifare per il femminicidio di Alessandra Musarra. Toccherà alla Corte d’Appello di Reggio Calabria decidere la pena per Cristian Ioppolo, condannato all’ergastolo perché accusato di aver ucciso la sua ex la vigilia dell’8 marzo 2019.

A trovarla senza vita nella sua abitazione, il primo piano della villetta familiare di contrada Campolino a Santa Lucia sopra Contesse, fu il padre avvertito proprio da Ioppolo. Tutto da rifare quindi per il giovane che, in primo grado, era stato condannato all’ergastolo. Pena poi confermata in Appello. Adesso però la

Corte di Cassazione ha annullato la condanna al carcere a vita perché, pur non avendo dubbi sulla colpevolezza di Cristian Ioppolo, i giudici della Suprema Corte ritengono non ci sia la prova delle aggravanti contestate.

È stato quindi parzialmente accolto il ricorso dei difensori, gli avvocati Alessandro Billè e Carlo Taormina, che ora puntano ad evitare il carcere a vita per il giovane. Non hanno preso bene la notizia i familiari di Alessandra e nemmeno i centri anti violenza che sono parti civili al processo, assistiti dagli avvocati Oleg Traclò, Cettina La Torre e Maria Gianquinto.