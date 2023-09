Si riunirà domani alle 10, in seduta straordinaria, il Consiglio comunale di San Piero Patti.

Fra i punti all’ordine del giorno inseriti dal vicepresidente Sergio Fiore compare la variazione di bilancio di previsione, al fine di inserire spese a supporto dei servizi sociali, oltre all’ordinaria amministrazione come la sistemazione di strade comunali e interventi sulla pubblica illuminazione. Più imminente l’integrazione di somme per la gestione dei trasporti scolastici da incrementarsi con il servizio pomeridiano, senza trascurare le risorse necessarie per l’ormai tradizionale festa patronale di San Biagio, in programma questo weekend, venendo sempre celebrata la prima domenica di ottobre e vigilia.

Nell’aula consiliare “Antonino Florio”, l’assise darà anche atto di indirizzo per la concessione del rinnovo dell’affitto ventennale dei lotti delle aree cosiddette “ex I.P.M.”. Precisamente, l’Ufficio tecnico verrà incaricato di esaminare le richieste delle ditte titolari di concessioni in aree artigianali, procedendo alla proroga per un tempo da stabilirsi.

Come ultimo punto all’ordine del giorno compare l’“Atto di indirizzo per il contrasto alla sosta selvaggia”, a firma dei capigruppo sia di maggioranza che di minoranza, proponendo al sindaco e al responsabile della Polizia municipale di reiterare e potenziare l’iniziativa intrapresa “al fine di garantire il contrasto alla sosta selvaggia per una viabilità efficiente a tutela di una qualità di vita dei cittadini”, rinnovando all’associazione “Falchi d’Italia” la convenzione stipulata durante la stagione estiva per ulteriori tre mesi.