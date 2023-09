“È un’ottima notizia quella che arriva dal Consiglio dei ministri, ovvero lo stanziamento di quasi 7milioni di euro per i primi interventi a San Fratello (Messina) dopo la frana del costone roccioso ‘Roccaforte’”.

Lo afferma il parlamentare regionale del Pd, Calogero Leanza, che sin dall’inizio ha seguito da vicino la vicenda, sempre presente sul territorio a fianco dei cittadini e dell’amministrazione comunale.

“Un grazie al ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci – aggiunge Leanza – che si è impegnato per tale risultato, e complimenti al sindaco e alla giunta comunale per non aver mai fatto cadere l’attenzione sulla grave situazione e sugli enormi disagi patiti della popolazione”.

“Siamo oltremodo ottimisti – conclude il deputato messinese a Sala d’Ercole – perché dopo questi stanziamenti per i primi interventi, altri ne potranno arrivare, in virtù della parallela dichiarazione dello stato di emergenza per un anno”.