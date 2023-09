L’alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato. Uno stato di cose che dovrebbe permanere per piacere di una settimana con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Le temperature saranno in leggero aumento e si manterranno nell’ordine delle massime a 26-27 °C. I venti spireranno deboli occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno Canale e Mare di Sicilia saranno mossi.