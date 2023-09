Si è tenuta stamattina, presso i locali della Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto, la cerimonia di consegna della benemerenza al Carabiniere Raffaele Spedicati, deceduto improvvisamente a seguito di un malore fulminante a soli 40 anni.

A ritirare il riconoscimento c’erano la moglie di Raffaele, il suo piccolo Gabriele, la mamma e altri familiari. Tantissima commozione. Un giusto e doveroso riconoscimento verso un grande Carabiniere, ma prima ancora un grande uomo che, nel periodo Covid, non ha esitato a spendersi per portare generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà, facendosi promotore presso i colleghi per la raccolta dei beni alimentari.

Inoltre, si era messo a disposizione per contribuire a sistemare l’ambulanza della Croce Rossa, contribuendo personalmente. Oggi il suo altruismo è ripagato con una benemerenza più che meritata. Raffaele, il suo sorriso, la sua voglia di fare del bene al prossimo continuano a vivere in chi non lo dimenticherà mai.