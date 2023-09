Il Città di Galati è stato sconfitto in trasferta 4-3 dalla Santangiolese, nel match di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”.

Inutili per la formazione galatese la doppietta di Manuel Spasaro (che ha siglato il 3-4 finale, che può dare una speranza per il ritorno, in programma l’11 Ottobre) e il calcio di rigore di Eric Campisi; protagonista, invece, per la Santangiolese è stato l’attaccante Francesco Spinella, autore di una tripletta.

Inizia forte il Città di Galati e al 7′ doppia occasione per Lupica; prima il portiere locale Bontempo respinge una sua conclusione dal limite, poi è il capitano Pintaudi a liberare in calcio d’angolo. Al 9′ ancora Lupica si libera in area di rigore, ma poi calcia oltre la traversa. Al 10′ il direttore di gara Citrano di Palermo ammonisce per simulazione il centrocampista della Santangiolese Todaro, che era penetrato in area di rigore. Al 19′ la Santangiolese passa in vantaggio con Spinella, che su assist di Tuccio batte il portiere ospite Crimaldi. Al 23′ il Città di Galati protesta per un fallo di mano in area avversaria, ma l’arbitro lascia correre in questa occasione. Al 28′ arriva un’ammonizione per simulazione anche per un calciatore ospite; questa volta è Eric Campisi a ricevere il cartellino giallo dal direttore di gara. Al 29′ Spinella va vicino alla doppietta, dopo una discesa di Todaro sulla fascia destra; l’attaccante locale, a due passi dalla porta, viene anticipato dal difensore Serio. Sul capovolgimento di fronte il Città di Galati spreca una ghiotta occasione per il pareggio; Spasaro parte in contropiede, ma il suo pallonetto si perde a lato. Al 39′ Eric Campisi pareggia i conti con un perfetto penalty, che spiazza Bontempo; la massima punizione viene concessa per un fallo di danni di Spasaro. Al 44′ Spinella riporta avanti la Santangiolese con una precisa punizione dal limite, che non lascia scampo a Crimaldi.

In apertura di ripresa il Città di Galati trova subito il 2-2 con Spasaro, che supera in uscita Bontempo. Al 49′ va nuovamente in vantaggio la Santangiolese con uno sfortunato autogol di Truglio, dopo una punizione dal vertice destro dell’area di rigore. Al 58′ viene annullato per fuorigioco un gol a Spinella, mentre un minuto dopo Todaro parte in percussione ma poi calcia a lato. Al 72′ Praticò spreca da pochi passi, mentre al 73′ è Lupica a mancare il pareggio, mandando oltre la traversa su assist di Eric Campisi. All’86’ la Santangiolese rimane in dieci uomini, per la doppia ammonizione decretata per Tuccio; i locali trovano comunque il 4-2 all’89’ con un imperioso stacco di testa di Spinella, che sigla la sua tripletta personale. Il Città di Galati accorcia le distanze al 92′ con Spasaro, al secondo gol personale, e lo stesso attaccante ospite al 95′ sfiora il pareggio con un colpo di testa, che si perde oltre la traversa.

Negli altri incontri di questo turno di Coppa Italia il Città di Mistretta ha superato in trasferta 2-1 il Rosmarino, con le reti di Santo Salerno e Vincenzo Cardella; inutile per i locali la rete di Rosario Iuculano. Vittoria esterna anche per il Valle del Mela, che ha battuto 1-0 la Polisportiva Gioiosa con il gol di Scattareggia.