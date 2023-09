Eccellente risultato per la TIGER’S DEN BARCELLONA dei Maestri Giuseppe e Fabio Sottile, che conquista due prestigiose medaglie al Galeb Belgrade Serbian Open che si è svolto questo fine settimana nella capitale serba.

Nella categoria cadetti, reduce dai Mondiali di Sarajevo, la giovanissima Clio Sottile conquista il podio, aggiudicandosi una importantissima medaglia di bronzo che le consente di ottenere punti preziosi nel ranking in vista degli imminenti Campionati Europei che si svolgeranno proprio a Belgrado dal 19 al 21 ottobre.

Clio, che inizia benissimo battendo 2 round a zero l’atleta della nazionale tedesca, è costretta a cedere il passo, seppur di misura, in semifinale contro la più esperta atleta della nazionale olandese Nielle Vroegh, al primo posto nel ranking mondiale della sua categoria.

Nei Senior, eccezionale il risultato di Giuseppe Foti che, nella categoria 58 kg, conquista la medaglia d’argento in una competizione di altissimo livello agonistico, dove erano presenti alcuni tra gli atleti più forti al mondo.

Il giovane atleta barcellonese è protagonista di una prestazione strepitosa che gli permette di volare in finale battendo ben quattro avversari di primissimo piano, facendo fuori in sequenza, dapprima l’ostico atleta della nazionale serba, dopo, agli ottavi, l’altissimo atleta greco e, successivamente, al culmine di due incontri spettacolari, l’espertissimo irlandese Jack Wolley, numero 8 al mondo (battutto per 2 round a zero) nei quarti, il temibilissimo atleta nazionale greco Dionysios Rapsomanikis, 17esimo nel ranking mondiale, in semifinale.

Giunto in finale, Foti si trova davanti il fortissimo atleta nazionale spagnolo Hugo Arillo Vazquez, n.10 del ranking mondiale che, in semifinale, aveva battuto il nostro campione olimpico Vito Dell’Aquila. L’incontro è molto combattuto ma alla fine la maggiore esperienza dell’atleta spagnolo risulterà determinate nel risultato finale.

Il commento del Maestro Sottile: “Un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio e fornisce ampie prospettive di crescita sia di squadra che individuali in vista dei futuri impegni sia nostri, (come società sportiva) sia della nazionale italiana cadetti – per ciò che riguarda Clio – che della nazionale Senior per ciò che concerne Giuseppe, il quale con la medaglia conquistata scala di parecchie posizioni la classifica mondiale. Intanto il prossimo fine settimana saremo a Tirana per l’Albanian Open, dove porteremo ben otto atleti, contando di fare anche qui un bel risultato sulle ali dell’entusiasmo per queste due splendide medaglie”.