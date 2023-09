La Scala dei Turchi cambia proprietà. Adesso appartiene ufficialmente al Comune di Realmonte. La celebre e amatissima scogliera di marna bianca passa nella proprietà comunale.

Ieri pomeriggio, in comune, si è concluso tutto con il gesto di straordinaria generosità di quello che era il legittimo proprietario, fino a ieri, appunto, ovvero Ferdinando Sciabbarrà. Proprio lui ha donato la scala dei Turchi al Comune di Realmonte.

Con toni entusiastici si è espressa la sindaca Sabrina Lattuca che ha ringraziato tutti gli attori di questo storico passaggio di testimone dopo avere espresso parole di elogio per Sciabbarrà: “Ringraziamo anche il Notaio Fanara, per aver predisposto l’atto che è stato rogato in data odierna. Ed infine un grandissimo ringraziamento va all’avvocato Caponnetto, ai Tecnici comunali e alla Segreteria Laura Tartaglia che hanno seguito l’intero iter, con spirito di servizio e grandissima professionalità!”.