Un sacerdote di 53 anni, Danilo Priori, è stato trovato senza vita nel bagno della sua camera d’albergo a Isola delle Femmine.

Il prete, di origini romane, faceva parte del presbiterio de L’Aquila ed era in vacanza in Sicilia. A rinvenire il cadavere è stato il personale dell’albergo che non aveva sue notizie da quando, la sera di lunedì, è rientrato in stanza verso le 21. Disposta l’autopsia che chiarirà le cause del decesso, anche se, da una prima ricognizione, sembra si sia trattato di infarto.

Nessun segno di violenza o di effrazione è stato trovato. Danilo Priori, dopo anni al servizio dell’Arcidiocesi dell’Aquila era tornato a Roma messo in quiescenza per motivi personali. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto la comunità aquilana che lo ha sempre molto apprezzato.

“Il Cardinale Arcivescovo, l’Arcivescovo Coadiutore e il Clero Aquilano – si legge in un post – esprimono il loro cordoglio per la prematura scomparsa di don Danilo Priori, già Parroco nei Comuni di Scoppito, Tornimparte, Cansatessa e San Francesco di Paola nel Comune dell’Aquila. Era stato anche assistente nazionale dell’Unitalsi.