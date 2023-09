In una zona rurale demaniale, non facilmente accessibile, sita nella contrada Fiumara di Caronia, i Carabinieri hanno scoperto una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.

All’interno erano accatastati rifiuti speciali e non, in gran parte coperti dalla vegetazione. All’interno dell’area, delimitata e sequestrata, trovati laddove erano accatastati nel tempo rifiuti speciali e non, in gran parte coperti dalla vegetazione.

All’interno dell’area interessata, delimitata e sottoposta a sequestro, trovati svariati materiali ferrosi e di risulta edile, vernici, parti meccaniche con sversamento di oli e liquidi sparsi sul terreno e altro ancora. L’attività investigativa dei militari dell’Arma è tuttora in corso con la principale finalità di risalire all’identità dei responsabili.

Il controllo per la tutela dell’ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio.