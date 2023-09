Il Presidente della Federazione Medica Sportiva Italiana FMSI Prof. Maurizio Casasco, in rappresentanza del Comitato Direttivo Federale, ha concesso al Prof. Ferdinando D’Amico, Direttore di Geriatria cultore di Medicina dell’esercizio fisico che per oltre 20 anni ha diretto la UOC di Geriatria dell’Ospedale di Patti, la benemerenza federale “Leonardo da Vinci” di grado d’oro per l’impegno professionale – scientifico dedicato alla promozione della salute fisica nella persona anziana che è obiettivo della FMSI.

Infatti in occasione del recente XXXVII Congresso Nazionale della FMSI, dal titolo: Età biologica, Età anagrafica 2.0 una Longevità in salute, è stata affermata una visione moderna della Medicina dello Sport, quale Medicina di prevenzione, precisione, predizione che, attraverso la corretta prescrizione della attività fisica associata alla promozione di corretti stili di vita, può agire per la riduzione del rischio e per il conseguente miglioramento della età biologica rispetto alla età anagrafica.

Nel valore di questo obiettivo della FMSI, considerando che i progressi della biologia dell’invecchiamento hanno permesso di determinare i fattori che influenzano la età biologica, di prevenire le malattie croniche, di assicurare la longevità in salute aprendo prospettive professionali nuove per il Medico dello Sport, è motivato il riconoscimento che il Prof. Ferdinando D’Amico ha ricevuto.