Gualtieri Sicaminò- Tornano a Soccorso, frazione di Gualtieri Sicaminò i solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Una festa che per diversi anni non è stata più celebrata ma che adesso, in modo graduale, è stata ripristinata per dar voce a quelle tradizioni che costituiscono il tessuto vitale di una comunità. San Michele è Compatrono di Soccorso e di tutta la comunità di Gualtieri Sicaminò insieme a San Filippo di Agira.

Il parroco, Sac. Roberto Merlino, ha diffuso il programma festeggiamenti che ha avuto inizio il 25 con il solenne triduo che si concluderà stasera, mercoledì 27 settembre. Domani 28 settembre alle 18.00 la Corona Angelica, la S. Messa ed i Primi Vespri.

Venerdì, 29, giorno della festa, alle 18 la Corona Angelica e la Messa Solenne. Le celebrazioni si tengono a Gualtieri nella chiesa Assunta, dove è custodito il simulacro.