Sono state revocate ieri, al termine degli interrogatori di garanzia, le misure cautelari degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un dipendente del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e per un imprenditore che, nei giorni scorsi, erano stati arrestati per una presunta tentata estorsione ai danni della direttrice di una scuola di danza.

La vicenda è quella relativa alla presunta tentata estorsione nella gestione del Teatro Placido Mandanici. Il Gip Giuseppe Caristia ha accolto le richieste dei legali dei due indagati. L’avvocato Giuseppe Lo Presti assiste il dipendente comunale di 62 anni, gli avvocati Marilena Lopes e Mirko La Martina assistono invece l’imprenditore. Il Gip ha ritenuto cessate le esigenze cautelari a seguito della produzione di documentazione dei difensori in fase di interrogatorio.

Il dipendente comunale non è più in servizio al teatro Mandanici, ma – dal luglio scorso – è impiegato in altro settore e in altre mansioni. Anche l’imprenditore ha cessato il suo rapporto professionale con il Teatro e per questo sono decadute le esigenze cautelari con il rischio di inquinamento delle prove.