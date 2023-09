Sant’Agata di Militello – Si svolgerà Venerdì 29 Settembre dalle ore 9:30 alle 13:00, presso il Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, l’Ecoforum Provinciale sui rifiuti e sull’economia circolare.

L’appuntamento viene organizzato da Legambiente Sicilia nell’ambito del progetto nazionale “Sicilia Munnizza Free” e saranno presenti all’evento il Presidente e il Direttore generale della SRR Messina Provincia, rispettivamente Nino Musca, Sindaco del Comune di Sinagra, e Giuseppe Mondello.

Nel corso dell’incontro, diviso in tre sessioni, saranno affrontati vari argomenti. Nella prima sessione si parlerà della “gestione del riciclo integrato dei rifiuti e del sistema di raccolta”, con gli interventi di Fabio Costarella, Responsabile Area Piani di Sviluppo Centro-Sud CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), Cateno De Luca, Sindaco di Taormina, e Bruno Mancuso, Sindaco di Sant’Agata di Militello, e con il coordinamento di Anna Maria Noessing, Presidente del Circolo di Legambiente “Valle dell’Alcantara”.

Nella seconda sessione il tema sarà la “Rete impiantistica per le infrastrutture dell’Economia circolare“, con l’intervento di Giuseppe Mondello, Direttore generale della SRR Messina Provincia, il quale focalizzerà l’attenzione sul Polo impiantistico di Mazzarrà Sant’Andrea e sulle problematiche relative alle autorizzazioni per l’adeguamento alla normativa, che risolverebbe la problematica riferita al conferimento dei rifiuti e, quindi, dei costi per le Amministrazioni Comunali e i loro cittadini. E’ prevista la presenza anche di Roberto Lisi, progettista della SRR Messina Area Metropolitana, e di Vanessa Rosano, Direttore regionale di Legambiente; questa sessione sarà moderata da Enzo Colavecchio, Presidente del Circolo Legambiente “Peloritani”.

Infine durante la terza sessione si svolgerà una Tavola Rotonda su “I cantieri dell’Economia Circolare“, con gli interventi di Danilo Lo Giudice, Presidente della SRR Messina Area Metropolitana, Nino Musca, Presidente della SRR Messina Provincia, che comprende tra i soci 57 Comuni del territorio dei Nebrodi, Riccardo Gullo, Presidente della SRR Isole Eolie, e Tommaso Castronovo, Responsabile Rifiuti ed Economia Circolare di Legambiente Sicilia. La moderazione dell’ultima sessione è affidata a Salvatore Gurgone, Presidente del Circolo Legambiente Nebrodi “Tiziano Granata”.

Il progetto “Sicilia Munnizza Free” di Legambiente ha come Gold Partner il CONAI e il patrocinio del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana e dell’ANCI Sicilia, Associazione dei Comuni siciliani.