Un attento e motivato pubblico ha fatto da cornice all’incontro dibattito “Acqua pubblica – Bene comune”, svoltosi nella Villa Comunale Falcone Borsellino di Villafranca Tirrena, sabato 9 settembre, organizzato dal locale Circolo con il Coordinamento Provinciale del PD di Messina, ha espresso in maniera inequivocabile la ferma avversione al progetto, di gestione privatistica del servizio idrico nella provincia di Messina ed in tutta la Sicilia.

Alle considerazioni che seguono, sulla privatizzazione dell’acqua bene comune e sulla perdurante crisi amministrativa del Comune di Villafranca – afferma il Circolo PD di Villafranca Tirrena – è opportuno premettere l’espressione del nostro sentito cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano. Scompare una figura che a vario titolo ha giganteggiato nella storia politica del Paese, a volte discussa ma il più delle volte apprezzata per coerenza, rigore, autorevolezza. La terra ti sia lieve, compagno Giorgio.

La vittoria dei due referendum del 2011, la legge regionale del 2015 – aggiunge – fortemente voluta da tanti consigli comunali, non possono essere vanificati dalla arroganza di un governo regionale asservito a gruppi di potere, che vogliono speculare sull’acqua, che è e deve rimanere bene comune. Abbiamo investito del problema il nostro rappresentante all’Assemblea Regionale, On Calogero Leanza, che dovrà farsi carico di tutte le iniziative, parlamentari e non, utili allo scopo. Ma attendiamo risposte anche dall’Amministrazione e dal Consiglio Comunale di Villafranca Tirrena che, dopo aver espresso un voto unanime e contrario nella seduta del 12 Luglio 2023, rimangono impassibili alla nomina del Commissario ad ACTA ed alla deliberazione, in via sostitutiva dei poteri del Consiglio Comunale, di adesione alla società Messina Acque S.p.A. Come intendono i Consiglieri Comunali tutelare la propria dignità e le proprie prerogative? Come intende il Sindaco tutelale la propria comunità contro la prevaricazione del governo regionale? Come può il Sindaco rimanere componente del consiglio di amministrazione della nuova società, in presenza di un voto unanime e contrario del Consiglio Comunale alla sua costituzione? Guardando all’esperienza di altri Comuni che hanno dato coerentemente seguito al voto contrario dei propri Consigli Comunali, chiediamo a questa Amministrazione di fare altrettanto.

Non sono scaduti ancora i termini, infatti, per impugnare la delibera emanata in data 30.08.2023 dal Commissario ad Acta e con la quale si approva lo Statuto della costituenda Società, a partecipazione pubblico/privato, dando così consistenza allo scellerato progetto di privatizzazione delle acque. Allo stesso modo e per lo stesso principio di coerenza, i Consiglieri Comunali, espressione del democratico voto dei cittadini di Villafranca Tirrena, se vogliono dare seguito al loro voto contrario alla decisione del Commissario e se vogliono riappropriarsi del loro ruolo, completamente esautorato il 30 Agosto dalla suddetta delibera commissariale, propongano una Mozione che impegni il Sindaco a impugnare la delibera commissariale. Così facendo darebbero seguito non solo al loro voto contrario, ma dimostrerebbero, altresì, di voler davvero fare battaglia comune per il bene Acqua pubblica. Diversamente, proseguendo con questo silenzio e questo immobilismo, l’Amministrazione dimostra di adeguarsi al volere della Regione, manifestando l’idea che il No era solo di “facciata”.

Chiediamo, pertanto, a Sindaco e Consiglio Comunale – conclude il Circolo PD di Villafranca Tirrena – di mostrare la loro reale volontà di difendere l’Acqua come bene Comune e con essa anche le tasche dei cittadini, mettendo da parte le clamorose diatribe interne alla maggioranza, ancora irrisolte. Certo, la “silente” crisi desta parecchia perplessità rispetto alla capacità di agire con determinazione e celerità in materia di Acqua pubblica; da quasi un mese sono state revocate le deleghe assessoriali e la nomina del vice sindaco; da oltre due mesi, per pubblica ammissione di un Assessore, alcuni componenti della giunta non hanno partecipato alle riunioni; da diversi mesi si ha la netta sensazione che tutto sia fermo, lasciato all’improvvisazione, e ciò proprio nel periodo in cui è necessaria una forte presenza di governance, sia per risolvere i gravi problemi di deficit, sia per attivarsi alla ricerca di risorse per il futuro dell’Ente. Il treno dei finanziamenti del PNRR e degli altri bandi passa solo una volta e non può attendere che i nostri politici, nel segreto delle stanze, discutano di posti e di poltrone. Una situazione stucchevole ed incresciosa, aggravata dalla assoluta mancanza di trasparenza della quale i cittadini (non sudditi) hanno diritto. Chiediamo, infine, al Sindaco di conoscere quali siano gli sbandierati “argomenti topici” che hanno portato alla crisi dell’esecutivo; chiediamo al Sindaco ed a tutto il Consiglio Comunale di

assumersi le proprie responsabilità e mettere fine a questa situazione di stallo che gravi danni sta arrecando alla comunità di Villafranca Tirrena.