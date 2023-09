La piramide presente in una aiuola della piazza Mario Sciacca, ricoperta da fogli di rame e sulla quale sono riportati i particolari simboli delle varie religioni del mondo, verrà rimossa.

Nella giornata di ieri, gli operai del comune hanno rimosso la struttura in acciaio che sovrastava l’opera realizzata dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Borghese-Faranda” e dell’istituto Comprensivo 3 “Lombardo Radice” nell’ambito di un progetto PON.

Infatti, da diverso tempo, è stato segnalato agli uffici comunali che la piramide veniva utilizzata dai bambini, come una sorta di gioco.

“Dopo che ci è stato segnalato che alcuni bambini si sono arrampicati sulla struttura – ha detto l’assessore Gianni Di Santo – abbiamo effettuato un sopralluogo. Considerato anche il fatto che l’opera necessita di interventi di manutenzione, si è ritenuto di rimuoverla per sistemarla e poi ricollocarla in un’altra posizione della città. Nei prossimi giorni, nell’area di Piazza Mario Sciacca, – ha concluso Di Santo- verrà rimossa la base in cemento su cui poggiava la piramide e, a novembre, in occasione della giornata dell’albero, si provvederà a piantumare un nuovo arbusto”.