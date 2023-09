Galati Mamertino – Sono in programma oggi pomeriggio i match di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, con il Città di Galati che affronterà in trasferta la Santangiolese allo Stadio “R. Caldarera” di Sant’Angelo di Brolo.

Il Città di Galati ha appena vinto la terza giornata del Campionato di Promozione Girone B, imponendosi in casa proprio contro la Santangiolese per 2-1 (nella foto); la compagine galatese si è qualificata per il secondo turno di Coppa, eliminando il Gioiosa (squadra poi ripescata, per il numero di gol segnati).

Negli altri incontri dei sedicesimi da segnalare le sfide Rosmarino-Città di Mistretta e Polisportiva Gioiosa-Valle del Mela; la partita tra Aquila Bafia e Pro Mende è stata invece spostata a Mercoledì 4 Ottobre. Tra le altre gare previste ci saranno Parmonval-Lascari Cefalù, Santa Domenica Vittoria-Polisportiva Sant’Alessio e Kaggi-Valdinisi. Le sfide di ritorno si giocheranno a campi invertiti Mercoledì 11 Ottobre alle ore 15:30.