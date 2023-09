In occasione della 109esima Giornata Mondiale del Migrante, avente per tema “Liberi di scegliere se migrare o se restare”, il vescovo Guglielmo Giombanco, ha presieduto la celebrazione eucaristica nella chiesa “San Nicolo di Bari” a Patti. Nel suo messaggio, il Papa Francesco ricorda che “i migranti scappano per povertà, per paura, per disperazione” e sottolinea che alcune delle cause più visibili delle migrazioni sono “persecuzioni, guerre, fenomeni atmosferici e miseria”.

In questa prospettiva, il direttore diocesano per la Pastorale dei Migranti, don Leonardo Maimone evidenzia che “il Santo Padre indica che è necessario uno sforzo congiunto dei singoli Paesi e della Comunità internazionale per assicurare a tutti il diritto a non dover emigrare, ossia la possibilità di vivere in pace e con dignità nella propria terra.

E noi, come Chiesa diocesana, – conclude – vogliamo pregare ii Signore perche aiuti le nostre comunità cristiane a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, sollecitudine, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità”.

Durante l’omelia, il vescovo Guglielmo ha fatto risaltare che il Vangelo proclamato, invita a riflettere sul nostro rapporto con Dio dinanzi al quale nessuno può pretendere di accampare diritti di primogenitura o privilegio. “Dinanzi a Dio, siamo tutti uguali e quindi fratelli amati dal Padre, per amarci gli uni gli altri. Chi ama veramente il fratello non lo rifiuta, ma lo accoglie e lo aiuta nel bisogno. II fratello, anche se appartiene ad un’altra etnia, cultura, razza non e mai un peso o un limite, ma una risorsa alla propria umanità. La Giornata del Migrante – ha concluso – invita ad accrescere la sensibilità del cuore per riconoscere ii volto di Dio nel fratello. Per tutti i credenti e anche un impegno a rendete concreta la solidarietà evangelica.