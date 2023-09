San Marco d’Alunzio – Il Comune di San Marco d’Alunzio ha conferito ieri sera la cittadinanza onoraria all’illustre clarinettista francese Maestro Patrick Messina, durante una Seduta di Consiglio Comunale svoltasi nel complesso monumentale di Badia Grande.

Il musicista Patrick Messina, primo clarinetto dell’Orchestra National de France, aveva tenuto nello scorso mese di Agosto una Masterclass di clarinetto nell’ambito dell’evento “Borgo in Musica“; Patrick Messina è nato a Nizza, ma ha origini italiane, con il padre che proviene da Favignana. La decisione dell’Amministrazione Comunale aluntina di conferire la cittadinanza al clarinettista è un attestato di profonda stima e di ammirazione per un professionista, che ha mostrato una grande generosità verso la comunità di San Marco d’Alunzio.

Il riconoscimento della cittadinanza è stato attestato da una pergamena, che il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula ha consegnato al Maestro Patrick Messina. Il primo cittadino Miracula, nella sua relazione illustrata dal Presidente del Consiglio Daniele Monici, ha messo in evidenza che Patrick Messina in Francia organizza il Festival di Caunes-Minervois, cittadina francese che ha due punti in comune con il paese di San Marco d’Alunzio: il marmo rosso e la musica. Nel corso della cerimonia della cittadinanza è intervenuto anche un delegato del Comune di Caunes-Minervois e il clarinettista Patrick Messina ha sottolineato la volontà di creare un gemellaggio tra le due cittadine di San Marco d’Alunzio e Caunes-Minervois.

Nel corso dell’Adunanza Consiliare hanno espresso il loro pensiero il Sindaco Filippo Miracula, il cittadino onorario di San Marco Patrick Messina, il Maestro Giuseppe Federico Corpina e il Maestro Salvatore Crimaldi, direttore artistico di “Borgo in Musica“, il quale ha ringraziato tutta l’Amministrazione e il Consiglio Comunale, per la vicinanza dimostrata, e ha parlato dell’importanza di questo conferimento della cittadinanza, in quanto si tratta di un momento fondamentale per tutta la comunità aluntina di apertura al mondo. Al termine dei vari interventi il Maestro Patrick Messina ha suonato un brano per clarinetto e clarinetto basso di Mozart, insieme al Maestro Giuseppe Federico Corpina (docente di clarinetto presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina), che ha guidato un Campus di clarinetto a “Borgo in Musica” e del Maestro Davide Vitanza, Presidente di “Borgo in Musica”.