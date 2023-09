Nel 33ᴼanniversario della sua morte, la limpidissima figura del giudice Rosario Livatino è stata ben rievocata in occasione della VII edizione del Premio Letterario “Legalità è…libertà”, a cura dell’Associazione culturale e di solidarietà Raggio di Sole di Brolo.

A rappresentare con più enfasi i tratti salienti della vita esemplare del magistrato, il pattese Matteo Arrigo, classificatosi primo. Studente del liceo classico “Vittorio Emanuele III”, come pure Giuseppe Vito che si è aggiudicato un bel terzo prosto. Grande soddisfazione per entrambi che hanno saputo narrare la figura dell’“Uomo cristiano e giudice ragazzino”, presentando un elaborato sul tema “Il piccolo giudice tra lotta alla mafia e umanità, il primo magistrato beato nella storia della Chiesa, innamorato di Dio, dei suoi genitori e della giustizia”.

Ovviamente gratificati i due vincitori: «Siamo felici di aver contribuito alla memoria di una persona di primo piano, che ha dato la vita per il bene della nostra terra e per questo proposto come esempio luminoso per noi tutti». Compiaciuti anche i compagni di scuola e la dirigente dell’Istituto, Marinella Lollo.