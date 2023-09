Un grande Palermo sbanca Venezia e porta a casa tre punti importantissimi. La bella notizia è soprattutto il ritorno in formato maxi del bomber Brunori, autore di una tripletta.

La rete del vantaggio dei rosanero arriva al 10’ dal dischetto. Grande giocata, manco a dirlo, di Brunori per Lund che finisce a terra in area a seguito di un intervento di Altare. Dopo il check del Var, il penalty è confermato e dal dischetto proprio il capitano del Palermo porta i suoi in vantaggio.

Il Venezia trova la rete del pareggio proprio nell’ultima azione dell’ultimo minuto di recupero del primo tempo. Con un velenoso sinistro, Pohjanpalo spiazza Pigliacelli e riporta in equilibrio il match. Al riposo si va quindi sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa, siciliani ancora alla ricerca del gol che arriva al minuto 63. Lucioni stacca di testa e Brunori, da pochi passi, riporta avanti i rosanero. Il Palermo amministra e contiene con ordine i padroni di casa e, in pieno recupero, Brunori trova la via della tripletta raccogliendo un assist di Mancuso e colpendo di sinistra. Finisce 1-3 al Penzo.