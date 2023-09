L’ultimo commosso saluto a Gabriele Iarrera in un caldo abbraccio fatto di affetto sincero. Quell’affetto già palpabile in questo lungo anno e mezzo in cui il ragazzo si è ritrovato a lottare per la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Venetico nell’aprile 2022.

Prima a Messina, poi a Innsbruck. Una lotta con tutte le sue forze prima che il suo cuore smettesse di battere. Già ieri, al ritorno a Rometta, ad aspettarlo al casello autostradale c’era una commossa folla di persone che, a spalla, lo ha accompagnato fino alla Chiesa di Sant’Antonio da Padova. Qui, in oratorio, uno striscione lo aspettava. C’era scritto semplicemente “Ciao Gabri” con le lettere alternate di rosso e di nero, con i colori del suo amato Milan dal quale, in questi lunghi mesi, ha anche ricevuto messaggi di incoraggiamento e solidarietà. Proprio in oratorio è stata allestita la camera ardente, molto partecipata.

La Santa Messa, le lacrime, le parole di padre Fabio Cattafi: “L’esistenza di Gabriele ci insegna a distinguere l’essenziale dal superfluo, a impegnarci per le cose che contano davvero”. E poi il ricordo di chi gli ha voluto bene, la voce rotta di commozione al microfono.

Ad attendere il feretro fuori dalla Chiesa, una folla commossa, affranta. E palloncini, ancora del colore del suo Milan. E tante lacrime, tantissime. Gabriele è stato sorriso e gioia di vivere. Gabriele vivrà per sempre nei cuori di chi gli ha voluto e di quanti hanno incrociato il suo sorriso.