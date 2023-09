Incassano l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” l’ex imprenditore del settore della nautica da diporto, Pasquale “Lino” Siclari e il manager Antonino Sorrentino, accusati di essere stati i responsabili della distrazione di somme di denaro causa del fallimento della “Aicon Marine srl”.

L’assoluzione è stata decisa dai giudici del Tribunale di Barcellona, presidente Antonino Orifici ed i componenti del collegio Mariacristina Polimeni e Noemi Genovese. Una sentenza che mette la parola fine, almeno in primo grado, alla questione relativa alle vicende di “Aicon Marine srl”, la società creata da Siclari per salvare e rilanciare l’attività industriale del gruppo Aicon dopo il fallimento della vecchia Aicon Yachts spa. Alla nuova società era stato di fatto ceduto un ramo d’azienda dal gruppo Aicon.

Siclari e Sorrentino erano accusati in concorso tra loro, in violazione delle leggi fallimentari, di aver distratto 150 mila euro mediante bonifico bancario il 23 giugno del 2011 in favore dell’Aicon Yachts spa, quale pagamento anticipato di ben cinque mensilità per l’affitto di ramo d’azienda della stessa vecchia Aicon Yachts. Un tentativo di rilanciare la produzione, che però non si è concretizzato nella reale ripresa dell’attività industriale del gruppo.