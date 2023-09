Adesso si fa sul serio. Ufficializzato oggi in conferenza stampa l’acquisto dei due immobili che si affacciano su via Garibaldi e che diventeranno tra un anno e mezzo il nuovo palazzo satellite del Tribunale per dare il giusto riconoscimento del lavoro cominciato quando sindaco era Cateno De Luca e proseguito sotto l’attuale primo cittadino Federico Basile grazie alle incessanti interlocuzioni tra il vicesindaco Salvatore Mondello e i ministeri competenti per portare a casa un risultato che da 35 anni era atteso.

Archiviata la parentesi dell’ex ospedale militare, inizialmente indicata come possibile soluzione, gli assessorati di palazzo Zanca hanno avviato il lento lavoro che ha portato agli accordi propedeutici all’acquisto dei due palazzi che si affacciano su via Garibaldi, l’ex Cassa di risparmio e l’ex Banca di Roma per 16,2 milioni di euro. Oggi nell’aula magna della Corte d’appello è stata ufficializzata la delibera n. 375 della giunta Basile approvata poi all’unanimità dal consiglio comunale con cui il Comune ha acquistato i due palazzi storici.

Alla conferenza stampa oltre al vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sindaco Federico Basile, anche il direttore generale del ministero Massimo Orlando e il presidente della Corte d’appello facente funzioni Sebastiano Neri. Dall’inizio dei lavori in un anno e mezzo potranno essere operativi i nuovi uffici. Assente alla conferenza di oggi il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto la cui presenza era stata annunciata.