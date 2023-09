Patologie infiammatorie rinosinusali, polipolsi, disturbi olfattivi, neoplasie del vestibolo nasale, sinusopatie odontogene, sinusiti, microchirurgia rinolgica ed endoscopica, riabilitazione uditiva, riniti, epistassi, chirurgia funzionale ed estetica del naso, farmaci biologici e la grande novità degli aspetti culturali, filosofici, artistici e scientifici dei sensi chimici, alla presenza del primo titolare di cattedra di Neurogastronomia al mondo.

Sono alcuni degli argomenti oggetto di approfondimento in occasione del 6° congresso nazionale della SIR (Società Italiana di Rinologia), che si terrà a Messina da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre, organizzato dal prof. Francesco Galletti, ordinario di Otorinolaringoiatria dell’Università di Messina e direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario G. Martino. L’assise sarà anticipata da un corso di dissezione anatomica su preparati umani fresh frozen, che si svolgerà il 3 e 4 ottobre (inizio ore 8.45) nel laboratorio del Dipartimento di Scienze Biomorfologiche del Policlinico e sarà rivolto ai giovani specialisti e agli specializzandi: si inserisce in un percorso di formazione specifica più ampio, già avviato anni fa dal prof. Galletti.

Il congresso invece prenderà il via mercoledì 4 alle ore 16.30 nell’Aula Magna del Rettorato dell’UniMe e vedrà la partecipazione di illustri relatori ed esperti, a cominciare dal prof. Miguel Sanchez Romera, neurologo con lunga e prestigiosa esperienza ospedaliera, che nel 1996 decide di diventare uno chef professionista di alta cucina, dopo un faticoso auto-addestramento praticato nella sua cucina di casa trasformata in un laboratorio culinario; nel ’98 diventa stella Michelin nel suo ristorante L’Esguard a Sant Andreu de Llavaneres, sulla costa nord di Barcellona, poi ribattezzato “Chef Doctor”, appellativo che a tutt’oggi lo contraddistingue.

Dopo dieci anni si trasferisce a New York dove continua il suo lavoro di chef e, pochi mesi fa, l’Università Autonoma di Barcellona gli ha conferito la direzione della prima cattedra di Neurogastronomia al mondo, coronando così il suo desiderio di portare la cucina all’Università attraverso questa nuova disciplina che unisce neuroscienze e scienze culinarie da una prospettiva scientifica e anche artistica. A relazionare sui sensi chimici anche la prof.ssa Rosalia Cavalieri, ordinario di Filosofia e teoria dei linguaggi nell’UniMe, dove insegna “Teoria dei linguaggi”, “Semiotica del gusto e “Teoria delle lingue dei segni”, il prof. Giulio Cesare Passali, ricercatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli, Clinica Otorinolaringoiatrica e il prof. Elio Cunsolo, otorinolaringoiatria a Bologna e nuovo presidente nazionale dell’Associazione Italiana Otorinolaringoiatria e Geriatria. Nelle giornate successive decine di relatori tratteranno molteplici patologie e disturbi, mettendo in luce le novità in campo sia dal punto di vista chirurgico che terapeutico e confrontandosi su tecniche ed esperienze, con focus su casi clinici.

Presidente onorario del congresso il prof. Desiderio Passali, già presidente della SIR e della Società mondiale di Otorinolaringoiatria; nel comitato scientifico: Gianluca Bellocchi, Luisa Bellussi, Rocco Bruno, Elena Cantone, Pasquale Cassano, Francesco Ciodaro, Michele De Benedetto, Eugenio De Corso, Laura Della Vecchia, Francesco Freni, Bruno Galletti, Cosimo Galletti, Francesco Galletti, Carlo Antonio Leone, Marianna Maffei, Stefano Millarelli, Gaetano Motta, Desiderio Passali, Giulio Cesare Passali (segretario), Marco Piemonte, Fabrizio Salamanca, Felice Scasso. Nella segreteria scientifica: Rocco Bruno, Natalia Catalano, Francesco Ciodaro, Costantino De Palma, Francesco Freni, Bruno Galletti, Cosimo Galletti, Giuseppe Romano. La segreteria organizzativa è stata affidata a Bisazza Gangi Viaggi e Turismo di Messina.