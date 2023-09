I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato tre persone, già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato di gasolio.

I militari della Stazione di Casteldaccia hanno sorpreso un 32enne e due 36enni del posto, mentre stavano asportando del gasolio da alcuni mezzi della nettezza urbana. Uno dei tre è stato già arrestato lo scorso aprile per il medesimo reato. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi di un eco-punto per la raccolta differenziata, ove erano parcheggiati alcuni automezzi.

I tre sono stati sorpresi mentre stavano caricando su un’autovettura due taniche contenenti circa 50 litri di carburante, poco prima aspirato dai citati mezzi. Il Giudice monocratico di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, disponendo per tutti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e quello di dimora nei rispettivi comuni di residenza.

Gli arresti in questione sono il frutto dei numerosi controlli posti in essere dai militari dell’Arma nei confronti degli obiettivi sensibili.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.