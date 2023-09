Controlli del fine settimana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo. Controllati più di 200 veicoli e oltre 330 persone, con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’utilizzo del cellulare alla guida.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, un 20enne, un 43enne e un 47enne per guida sotto l’influenza di alcool, un 21enne e un 35enne perché si sono rifiutati di fornire indicazioni sulla loro identità; un 21enne e un 36enne per porto abusivo di armi, un 19enne e un 34enne per reiterazione di guida senza patente. È stato altresì denunciato un 52enne per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale a cui era sottoposto.

Inoltre nove persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale. Le droghe sono state sequestrate ed inviate al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.