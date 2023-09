La Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio a carico di un docente di un istituto superiore, con sede in Sant’Agata di Militello.

Agenti del Commissariato di P. S. di Sant’Agata di Militello hanno condotto complesse ed articolate indagini di polizia giudiziaria, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Patti, consentendo di acquisire un quadro accusatorio ben delineato a carico di un docente che – allo stato – è provvisoriamente accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne, frequentante l’istituto presso cui insegna l’indagato.

La provvisoria contestazione sarebbe consistita nel palpeggiamento della discente, appositamente convocata alla cattedra con una scusa dal predetto professore, nel mese di marzo 2023. Il GIP di Patti ha valutato positivamente l’ampio quadro indiziario offerto, rafforzato dalle narrazioni di diversi studenti che hanno dato riscontro al tale quadro.

Dopo le formalità di rito, al docente è stato intimato di non riprendere la propria attività didattica per un anno.

Si precisa, in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.