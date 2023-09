Sono già passate due settimane dall’inizio dell’anno scolastico a Capo d’Orlando ma della mensa scolastica ancora nessuna traccia.

Il servizio, che dovrebbe essere garantito dal Comune di Capo d’Orlando, interessa i bambini delle scuole materne ed elementari ed i ragazzi delle medie.

Da Palazzo Europa non arrivano segnali confortanti visto che il servizio può essere attivato soltanto tramite gara tra fornitori ma senza bilancio approvato tutto rimane fermo.

Tra i genitori il disappunto cresce di giorno in giorno soprattutto dopo lo scorso anno che, dal punto di vista organizzativo, sempre perché l’Ente comunale non è riuscito a garantire i servizi essenziali per gli studenti, ognuno si è arrangiato come ha potuto.

Qualora il servizio mensa non è garantito dal Comune, il bambino può introdurre il cibo soltanto portandolo dentro lo zaino ad inizio lezioni. Questo prevede la norma e l’immobilismo degli uffici comunali non consente di poter fare diversamente.

A questo, per l’anno in corso, si aggiunge un ulteriore problema e non di secondo piano.

Mancano, infatti, i cosiddetti percettori del reddito di cittadinanza che la passata stagione scolastica hanno aiutato, e non poco, il personale scolastico nella distribuzione dei pasti che giungevano, da parte di genitori o autorizzati, dall’esterno poco prima della pausa pranzo.

Per oggi, martedì 26 settembre, è previsto un consiglio d’istituto nel comprensivo numero due indetto dalla dirigente Rita Troiani alla quale sono stati invitati il Sindaco Franco Ingrillì, l’assessore al ramo Salvatore Cirilla ed il responsabile della sicurezza scolastica.

La dirigente ha fatto sapere che “Premesso che è ormai assodata l’esistenza di un diritto delle famiglie al consumo, da parte dei propri figli, del pasto domestico all’interno dei locali scolastici, se ci trovassimo nell’assenza di un servizio mensa erogato dal Comune, che è il solo titolare dell’erogazione del servizio di ristorazione scolastica, l’unica soluzione tecnicamente accettabile sarebbe il pasto preparato in famiglia che entra a scuola unitamente all’alunno”.

Anche l’Istituto comprensivo uno sembra seguire la stessa linea con la dirigente Rosaria Addamo. “Oggi ho convocato una riunione informale con i rappresentanti dei genitori per cercare di trovare una soluzione ma il pasto domestico rimane l’unica strada percorribile al momento” sostiene la dirigente.

Inoltre anche se ci fosse una ditta disposta a fornire il servizio pagato interamente dai genitori questa dovrebbe avere tutte le autorizzazioni richieste per l’introduzione di cibi e bevande all’interno degli istituti scolastici, come HCCP e dipendenti messi in regola. In caso contrario difficilmente i dirigenti intendono prendersi responsabilità che peraltro non competono loro.