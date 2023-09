Aveva da poco compiuto 57 anni Giuseppe Milici, l’operaio edile che sabato pomeriggio è caduto da una scala, dall’altezza di un metro e mezzo, intento ad effettuare un lavoro. Fatale per lui un paletto in ferro con il quale si è scontrato ed ha reciso una arteria.

La tragica scomparsa di Milici, operoso, professionale, e conosciuto da tutti, lascia la comunità attonita e commossa. In tanti, parenti, amici e conoscenti, in queste ore, addolorati, increduli e distrutti per la sua prematura scomparsa, stanno riempiendo i social di ricordi.

Un grande lavoratore, rispettoso, estremamente disponibile con gli altri, legatissimo con la famiglia e sempre sorridente. Così lo ricorda chi lo conosceva.

Tutti lo chiamavano Pino, quell’uomo buono, con il carattere solare che non si fermava mai. Era facile incrociarlo in strada, sempre con il sorriso sulle labbra o fischiettando rallegrato. Il suo unico hobby, era la famiglia e il lavoro l’unica mission.

Una vita strappata via troppo presto e che lascia in tutta la comunità un senso di smarrimento e di vuoto.

Il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, manifesta così il suo cordoglio per l’accaduto: “L’atroce notizia della morte di un nostro giovane concittadino, suscita dolore e sgomento nella nostra comunità. Esprimo a nome di tutti i pattesi il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia”.

Giuseppe Milici era sposato e aveva tre figlie. Per Pino, la moglie Tindara era il suo faro, la sua guida. La figlia Carmen, il suo punto di riferimento, Debora e Francesca, la sua gioia.

Trascorreva il suo tempo libero, unicamente con la sua famiglia ed era anche nonno. Il piccolo Francesco era il suo orgoglio, lo chiamava “cucciolotto”. Era molto legato al nipotino, lo adorava, e quando non lavorava, si prendeva cura di lui.

I titolari dell’impresa Scolaro, dove l’uomo lavorava da 30 anni e i colleghi, lo ricordano con un post su facebook.

“Ciao Pino, tre giorni fa eri ancora con noi a lavoro, al termine ci siamo augurati un buon fine settimana soffermandoci per caso davanti a una birra, ma non avremmo mai immaginato fosse l’ultimo saluto… Operaio storico, da ben 30 anni, della nostra ditta, una squadra, come una famiglia Lavoratore instancabile, uomo buono e onesto. Tanti pensieri, esperienze e ricordi che da sabato si scontrano con il dolore di chi ti ha conosciuto e voluto bene. Indelebile per tutti noi rimarrà la tua allegria e il tuo canticchiare. Ci mancherai come collega e come amico. Un abbraccio affettuoso alla moglie Tindara, alle figlie Carmen, Debora e Francesca”.

L’autopsia sul corpo di Pino Milici sarà eseguita domani pomeriggio dalla dottoressa Elvira Ventura Spagnolo, successivamente la salma potrà essere restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie.