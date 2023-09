Fiocco azzurro per Roberta Macrì e per il marito Giuseppe Leone. All’Ospedale Barone Romeo di Patti è nato il piccolo Daniel, venuto alla luce di 31 settimane al peso di 1,615 kg.

Mamma e piccolo stanno bene e i medici si stanno prendendo cura di loro con affetto e attenzione. Un momento importante per Roberta, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti dei disabili e per lanciare messaggi di speranza e gioia di vivere. La giovane, rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto anni addietro, non si è mai persa d’animo praticando diverse discipline, tra cui la danza in carrozzina e il para powerlifting. Adesso è pronta alla sua vita da mamma.

A Roberta e Giuseppe i nostri più sinceri auguri!