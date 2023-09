Santino Francesco Morabito è il nuovo Presidente della Sezione Arbitri di Messina della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Arbitro dal 1992, Morabito ha diretto nei campionati nazionali fino alla stagione sportiva 2006/07 operando anche come Quarto Ufficiale di Gara in Serie A. Successivamente ha iniziato il percorso dirigenziale, prima come Vice Presidente della Sezione di Messina, incarico ricoperto per otto anni, e poi per tre anni come designatore nel Comitato Regionale Sicilia.

Il nuovo Presidente succede a Massimiliano Lo Giudice, il quale, da questa stagione sportiva, è andato a ricoprire il prestigioso incarico di Componente della Commissione Nazionale Arbitri di Serie D.