Si è svolto ieri, nell’aula consiliare, l’incontro promosso dall’Amministrazione comunale con i commercianti. Alla riunione hanno presenziato l’assessore allo sviluppo economico, Maurizio Capone e il dirigente Domenico

Lombardo.

Numerosa l’adesione dei rappresentanti delle aziende cittadine. Presente anche Confcommercio col presidente provinciale Carmelo Picciotto e il referente locale Giovanni Maimone. All’ordine del giorno del confronto la programmazione a medio (periodo natalizio) e lungo termine (estate 2024) delle iniziative da portare avanti a Milazzo.

“L’Amministrazione non organizza eventi ma redige un calendario ascoltando gli esercenti – ha detto l’assessore Maurizio Capone –e quindi attendiamo di avere riscontri concreti. L’obiettivo è rendere la città più accogliente ma è chiaro che un ruolo chiave dovrà averlo la categoria per motivare chi arriva a Milazzo a visitare i negozi, con una offerta che sia appetibile”. Nel corso della mattinata non sono arrivate proposte e gran parte della riunione è stata assorbita dall’ennesimo dibattito sull’isola pedonale estiva, con coloro che da

sempre l’hanno avversata che hanno ribadito come essa abbia penalizzato economicamente molte attività. Altri l’hanno considerata positiva, rimarcando però le solite criticità. Considerazioni respinte dall’assessore Capone che ha sottolineato come l’argomento fosse altro.

Qualche commerciante ha invece lamentato l’ esosità dell’Imu, ma al riguardo Capone ha spiegato, invitando anzi in maniera chiara i commercianti, che è opportuno mettersi in regola col pagamento dei tributi, sia per far sì che il Comune possa garantire i servizi, sia soprattutto per evitare che scattino quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle nuove normative che portano anche alla sospensione dell’attività.

Parlando poi delle possibilità iniziative natalizie, tra cui i Mercatini, il portavoce del Comitato spontaneo dei commercianti, Maurizio Capone (omonimo dell’assessore) ha chiesto che gli stessi venissero realizzati in piazza Caio Duilio e non sul lungomare. E che gli eventi avessero una location diversa è stato sottolineato anche da Mario Sfameni di “Fare Milazzo”.

Il presidente di Confcommercio, Carmelo Picciotto ha invitato i commercianti a fare rete per avviare una “rigenerazione urbana per una diversa promozione delle attività commerciali. «Occorre lavorare insieme uscendo dalle posizioni individuali perché la concorrenza della rete e di altri mercati rischia di distruggere le attività più piccole.

Bisogna avviare un processo che mira a trasformare e migliorare le aree urbane esistenti, sia fisicamente che socialmente. Anche Milazzo al pari di altre città – ha aggiunto Picciotto – vive una fase di difficoltà e per questo occorre maggiore unità, più azione e meno polemiche. I titolari delle varie attività devono mettere in campo proposte esperenziali in particolare in ambito turistico”