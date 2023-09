I consiglieri comunali Fabiana Bambaci, Mario Sindoni, Alessia Pellegrino e Giuseppe Doddo hanno chiesto con una nota al Consorzio Autostrade Siciliane il ripristino della gratuità del pedaggio tra i caselli di Milazzo e Barcellona.

“Purtroppo i recentissimi eventi atmosferici hanno dimostrato che il passaggio temporaneo (oltretutto di cantiere) che allo stato permette l’attraversamento del torrente Mela e quindi il collegamento da Barcellona P.G. a Milazzo e viceversa via lungomare, risulta non idoneo a garantire una idonea viabilità – si legge nel documento -. In questi mesi si è rappresentata a più riprese la essenzialità di una tale arteria idonea a garantire i minimi canoni di sicurezza (atteso che è utilizzata per gli interventi d’urgenza dei mezzi di soccorso). Anche se si sta cercando di trovare una soluzione più consona al traffico veicolare esistente, urge in questo frangente da parte del Consorzio Autostrade Siciliano del ripristino della gratuità del pedaggio tra i caselli autostradali di Barcellona P.G. e Milazzo, al fine di incentivare l’utilizzo di tale percorso senza aggravio sulle tasche soprattutto dei pendolari, ed evitare il sovraccarico della strada Statale”.