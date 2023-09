“Patti in sport”, in arrivo la IV edizione dell’evento che mette in sintonia perfetta sport e cultura.

La manifestazione si svilupperà in tre giorni, con il gran finale fissato all’1 ottobre sul lungomare Zuccarello di Patti Marina dove, dalle 16 alle 20, ci sarà un exploit di sport di squadra e individuali, oltre ad esibizioni di vari corsi aperti a bambini e adulti. L’impegno che si alimenta negli anni è di coinvolgere le realtà associazionistiche e professionali che ruotano attorno allo sport, anche nell’intento di valorizzare le attività sportive meno diffuse.

L’“orienteering”, ad esempio, sport diffusissimo nei paesi scandinavi, il 30 settembre approderà nel centro storico pattese. Il giorno precedente, invece, nella sala comunale di piazza Mario Sciacca, alle 9.30, spazio alla teoria con il convegno su sport e salute. Salvatore Sidoti, assessore del Comune di Patti ma, in tal caso, in veste di presidente provinciale dell’Endas – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, che presta forte attenzione allo sport – dà maggiori dettagli sull’attesissima edizione di “Patti in sport” 2023.