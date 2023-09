Mercoledì mattina, alle ore 10.00, presso la sede della Croce Rossa Italiana, Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto, si terrà una cerimonia che si preannuncia parecchio sentita.

Sarà infatti conferita una medaglia alla memoria dell’Appuntato scelto dei Carabinieri, Raffaele Spedicati. Saranno presenti i vertici della Compagnia e del Comando Provinciale dei Carabinieri, nonché il Sindaco e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Raffaele Spedicati si è spento a soli 40 anni lo scorso 12 febbraio a causa di un infarto fulminante. La sua morte ha suscitato sentimenti di profondo dolore e cordoglio nel comprensorio. Il ricordo della Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto della Croce Rossa Italiana fu tra i più toccanti. In quella circostanza, il Presidente Giuseppe Puliafito annunciò che, a seguito dell’impegno da galantuomo profuso da Spedicati nel periodo covid a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche, lo stesso era stato segnalato al comitato nazionale per una benemerenza con medaglia di bronzo, per il tempo della gentilezza.