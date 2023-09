Si è spenta all’ospedale Civico di Palermo. Anna Elisa Fontana, 48 anni, è morta per le gravissime ustioni sul 90% del corpo riportate a seguito dell’insano gesto del compagno che le ha lanciato liquido infiammabile addosso. Al capezzale della donna c’erano i suoi quattro figli.

L’uomo, Onofrio Bronzolino, 52 anni, è attualmente in stato di fermo sempre all’Ospedale Civico. Ha riportato soltanto lievi ustioni in diverse parti del corpo e al volto, con piccole lesioni anche alla cornea. La comunità di Pantelleria è sconvolta. Per mercoledì è stato indetto il lutto cittadino. E, sempre per mercoledì, è stata annunciata una marcia contro la violenza sulle donne.

Il Comune si farà carico di tutte le spese di trasporto necessarie per portare la salma a Pantelleria da Palermo.