A pochi giorni dal torneo di Serie A2 2023/24, Akademia Sant’Anna ufficializza il cambio di denominazione, comunicando alla Lega Pallavolo Serie A Femminile il nuovo naming “Città di Messina”.

Una decisione, quella del club messinese, maturata nell’ottica di rinsaldare il legame con il territorio, dando continuità al rapporto di piena collaborazione tra la società e l’Amministrazione Comunale e che risponde, inoltre, alla volontà di promuovere ulteriormente il brand Messina nel contesto nazionale, puntando in questo caso attraverso lo sport.

Esprime grande soddisfazione il Presidente Costantino: “Per noi è un motivo di grande orgoglio portare il nome della nostra città in giro per tutta Italia. Ci conosceranno ovunque come “Città di Messina” e questo ci riempie di gioia, oltre ad essere un motivo di grande responsabilità per noi, spingendoci a fare ancora meglio per dare lustro al nostro territorio. Abbiamo fortemente voluto questo nuovo naming perché per noi vuole significare un segno di grande vicinanza al nostro territorio, tanto all’amministrazione comunale che ci sta supportando in questo nostro percorso, quanto all’intero tessuto cittadino, imprenditoriale e sociale. In questo senso, quindi, riteniamo anche che possa essere un modo importante per veicolare il “brand Messina” in tutta Italia, promuovendo la nostra città e rendendo visibile a tutti il forte legame che abbiamo con il nostro territorio”.