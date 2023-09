Anche il porto di Messina ha dato l’ultimo saluto al comandante della capitaneria di porto Giacomo Cirillo, venuto a mancare all’improvviso a soli 55 anni.

L’ufficiale è morto lo scorso 17 settembre mentre si trovava alla guida della sua auto a La Spezia. Nel giorno in cui si sono svolti i funerali nella Cattedrale di Cristo re a La Spezia, anche il personale della capitaneria di porto di Messina, insieme a quello dei servizi tecnico nautici come gli ormeggiatori i piloti rimorchiatori tutti, le unità navali militari mercantili che si trovavano nell’area portuale tra Messina e Tremestieri hanno onorato la memoria del comandante del porto di Messina emettendo dei fischi in suo onore.

La professionalità del comandante Cirillo nel suo periodo di comando a Messina, iniziato il 26 novembre scorso, è stata tale da farlo apprezzare da tutto il cluster marittimo e dalle istituzioni locali. La sua affidabilità e la partecipazione condivisa riguardo a tutte le criticità del territorio insieme alla sua particolare competenza e leadership hanno avuto un impatto significativo sulla sicurezza marittima e sulla comunità portuale che piange la scomparsa di un uomo ancor prima che di un comandante e si unisce al dolore della famiglia m, in particolare a quello della moglie Maria e delle figlie Martina ed Alessia.