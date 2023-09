Poi Pacciardi libera l’area ma è un autentico assedio. Al 27′ debole il tentativo di Ortisi, che prova almeno a scuotere i compagni. Alla mezzora Messina ad un passo dal pareggio: Plescia impegna due volte Forte, che è miracoloso nella doppia respinta, e poi in rovesciata cerca invano un compagno. Finalmente una reazione decisa per l’Acr, che però non è fortunato. Al 33′ è alto il tentativo di Firenze, subito dopo bella serpentina di Ortisi che si libera in area ma poi calcia fuori misura e si dispera.

Poi, al 52’, il match rimane fermo per ben 37 minuti a causa dell’impianto di illuminazione che si spegne. Il match non può proseguire. Metà campo rimane in penombra. Poi si riparte, a ridosso della canonica attesa di 45 minuti oltre la quale il gioco non sarebbe più ripreso. Frisenna va vicino al gol con una conclusione da fuori area, ma Forte si rifugia in corner. Al 62’ l’estremo difensore ospite si ripete su Frisenna. Al 65’ Plescia serve Emmausso, ma trova ancora Forte sulla sua strada. Il pari del Messina arriva al 69’ con un gol fantastico di Cavallo dal limite dell’area dopo una mischia. L’arbitro annulla inspiegabilmente, forse per un fuorigioco.

Il match scivola via tra il nervosismo. Con i calciatori peloritani che ce la mettono tutta, ma non riescono a trovare la via del pari. Sfortuna, un Forte in giornata di grazia e tutte le difficoltà del caso: sconfitta immeritata. FOTO: Acr Messina Facebook