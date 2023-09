Sabato 23 e domenica 24 settembre si è disputata, presso il campo di atletica “Paolo Rosi” di Roma, la serie B dei campionati italiani di società Allievi.

Alla vittoria dell’Associazione sportiva siciliana “Milone Siracusa” ha dato un’ottimo contributo l’atleta orlandino Alessio Ibba classe 2006, disputando la gara dei 2000 siepi ( 5°posto); 3.000 m. (8° posto) e staffetta 4×400 (6° posto).

La fase di qualificazione per questo importante campionato ha richiesto la partecipazione di Alessio e della squadra siracusana a moltissime gare in giro per la Sicilia per fare incetta dei punti necessari per staccare il pass per l’ appuntamento romano.

“Gli obbiettivi che ci siamo posti per questa stagione erano vincere il Campionato Regionale di Decathlon, qualificarsi e vincere il Campionato italiano di società” questo il pensiero dell’allenatore Nunzio Scolaro che segue il giovane Alessio fin da bambino (Insieme nella foto di copertina).

“Non é stato semplice organizzare gli allenamenti senza un vero campo di atletica, ma grazie all’aiuto di Enzo Brignone e Samuele Drago dell’ Associazione il Tartarughino che ci hanno accolto nel loro impianto, abbiamo avuto la nostra chance”.