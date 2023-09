Mirto – Si sono svolti nella giornata di ieri i festeggiamenti in onore di S. Tecla Vergine e Martire, Patrona del Comune di Mirto, con la celebrazione della Santa Messa, la processione per le vie del paese, le marce sinfoniche della Banda Musicale e il concerto del cantante neomelodico Matteo Milazzo.

In mattinata il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Mirto ha effettuato il giro del paese e ha accompagnato, intonando alcune marce, la vara di S. Tecla verso la Chiesa del Rosario. Qui Don Basilio Rinaudo, Vicario generale della Diocesi di Patti, ha celebrato la Santa Messa e al termine ha preso il via la processione per le vie del paese della statua della Santa, portata a spalla dai fedeli mirtesi. Erano presenti ai festeggiamenti alcune istituzioni locali, come il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, il Vice Sindaco di Frazzanò Carmelo Liirò Peluso, il Sindaco di Longi Antonino Fabio, il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, il Vice Sindaco di Capri Leone Riccardo Mancari e il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula.

Nel pomeriggio la Banda Musicale, diretta dal Maestro Manlio Franchina, ha eseguito, in Piazza Vittorio Emanuele, diverse marce sinfoniche tra cui: “Aurora”, “Opera Belmontese”, “Cuore Abruzzese”, “Armida”, “Briosa”, “Amina Festosa”, “Afrodite”, “Annina”, “Cuore Mirtese” e “Fuochi Etnei”.

In serata si è svolto il concerto di Matteo Milazzo, che insieme alla sua band ha suonato i suoi brani più famosi, a cominciare dalla hit “Bambola“; al termine dello spettacolo musicale si sono tenuti il sorteggio tradizionale, con diversi premi, e lo spettacolo dei fuochi d’artificio a cura della ditta Russo di Castell’Umberto.