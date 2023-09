Monforte San Giorgio – Vittorie all’esordio per Monforte San Giorgio, Melas e ORSA Promosport, formazioni che si sono imposte negli incontri del Campionato di Prima Categoria Girone C.

Il Monforte San Giorgio ha superato in trasferta 1-0 il Pro Falcone, con la rete di Dama, il Melas ha battuto in casa 3-2 lo Stefano Catania, grazie alla doppietta di Ruggeri e al gol di Lipari (inutili per gli ospiti le reti di Giambò e Torre), mentre l’ORSA Promosport ha vinto 1-0 contro il Rodì Milici, con il gol decisivo di Sottile.

Negli altri match del primo turno il Torregrotta ha sconfitto 1-0 la Nuova Peloro con la rete di Rotella, il Città di Villafranca ha superato in trasferta 2-1 il Real Gescal, con i gol di Di Vincenzo e La Vecchia, mentre si è conclusa sul 2-2 la sfida tra Lipari e Terme Vigliatore. Per il Lipari sono andati a segno Emma e Riganò, mentre per il Terme Vigliatore ha siglato una doppietta Yakubu.