San Salvatore di Fitalia – Inizia nel migliore dei modi la stagione della Fitalese nel Campionato di Seconda Categoria Girone C, grazie al netto successo in trasferta 4-1 contro l’Olivarella.

La compagine di San Salvatore di Fitalia si è imposta, avendo come protagonista il capitano Marco Lombardo autore di una tripletta; l’altra rete è stata messa a segno da Salvatore Rinaldo, mentre inutile per l’Olivarella il gol di Lamine Gassama.

Vittoria all’esordio anche per il Tortorici, che ha battuto in casa 2-0 il Don Peppino Cutropia con le reti di Santi Conti e Andrea Bellomo. Corsara la neopromossa Club Sportivo Oliveri, che ha superato 3-1 in trasferta la Juvenilia con la doppietta di Maisano e la rete di Chiofalo. Infine vittorie per il Calcio Saponarese e il Calcio Rometta Marea; la Saponarese ha vinto 1-0 contro la Virtus Rometta con la rete di Currò, mentre il Rometta Marea ha sconfitto 3-1 la neopromossa Fondachelli.