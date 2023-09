Galati Mamertino – Prima vittoria in Promozione per il Città di Galati, che si è imposto 2-1 in casa sulla Santangiolese nel match valido per la terza giornata del Girone B del torneo.

La formazione galatese ha ottenuto il successo grazie alle reti di Emanuele Serio, che aveva siglato l’1-0 parziale al 4′, e di Tommaso Truglio, che ha segnato la rete decisiva nella ripresa; per la Santangiolese inutile un autogol, propiziato da Cicero. Con il risultato odierno il Città di Galati sale al quinto posto in classifica con 5 punti, mentre la Santangiolese rimane con 2 punti al decimo posto, in compagnia del San Fratello.

La prima azione pericolosa dell’incontro vede come protagonista l’attaccante ospite Spinella, che al 2′ da centro area calcia oltre la traversa. Al 3′ risponde il Città di Galati con Davide Vicario, che spreca da due passi su assist di Eric Campisi. La compagine galatese trova comunque il vantaggio un minuto dopo; a siglare l’1-0 è Emanuele Serio, che approfitta di un errore del portiere avversario Puzzo e deposita la sfera in rete. All’8′ il portiere locale Crimaldi blocca a terra una punizione dal limite di Praticò. Al 20′ si riaffaccia in avanti il Città di Galati e un cross di Eric Campisi dalla sinistra non viene sfruttato dai propri compagni in area. Al 21′ super intervento di Crimaldi, che riesce a deviare in angolo un tiro di Celi rimpallato dalla difesa. La partita si decide nella ripresa e il Città di Galati, dopo il pareggio avversario, trova la rete della vittoria con l’esterno Tommaso Truglio, che permette alla propria formazione di conquistare il primo successo stagionale.

L’Aquila Bafia raggiunge in vetta alla classifica a punteggio pieno con 9 punti la Polisportiva Gioiosa e il Rosmarino; la capolista batte in casa 2-0 la Nuova Azzurra Fenice con le reti di Princi e Cariolo. Negli altri incontri della giornata il Città di Mistretta trova la prima vittoria, superando in casa 2-0 l’Atletico Messina con la doppietta di Salerno, mentre il Lascari-Cefalù ottiene i primi 3 punti della sua stagione, battendo in trasferta 1-0 l’Aluntina, con la rete decisiva di Mocciaro.