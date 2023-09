«Ci troviamo con una generazione di ragazzi orfani di genitori vivi».

Parole che richiamano alla profonda riflessione, quelle proferite dal vescovo della diocesi di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco, in occasione dell’inaugurazione di “Casa Carlo Acutis”. Il nuovo progetto aggregativo a cura del “Centro di Solidarietà Massimiliano Kolbe” di Patti «possa essere di esempio per tutte le altre case – l’augurio di monsignor Giombanco – in un mondo che si sta disumanizzando perché si stanno spegnendo l’amore, la solidarietà, il sostegno reciproco.

I giovani percepiscono di essere ingannati da bugie che da un lato promettono tutto, e poi tolgono tutto, generando un animo triste e svuotato». Il luogo di condivisione all’interno dell’ex convento dei frati cappuccini – nella chiesa di Sant’Antonino – si farà da spalla per gli studenti di tutte le età, supportandoli nello studio pomeridiano grazie al gruppo di volontari, genitori e insegnanti in pensione. Anche a contrasto di ogni forma di dispersione scolastica, già attivi il doposcuola gratuito per i più piccoli e il “porto franco” per gli studenti più grandi, coadiuvati nelle materie di italiano, matematica, latino e greco.

«Abbiamo voluto chiamarla “casa” – ha evidenziato don Lirio Di Marco – perché la casa è il luogo dove uno vive, sta bene, si sente accolto. Vorremmo che questo luogo rappresentasse proprio questo». “Casa Carlo Acutis” nasce da un’area interamente ristrutturata mediante i fondi dell’8 per mille della curia e della Fraternità di comunione e liberazione. I lavori sono stati coordinati dall’ing. Francesco Barbitta, che ha donato parte degli arredi insieme alle dirigenti degli istituti superiori cittadini, Francesca Buta dell’IIS “B. Faranda” e Marinella Lollo del liceo “V. Emanuele III”.

Tra i nuovi spazi aperti a tutta la comunità, una sala per gli incontri è stata dedicata a don Luigi Giusanni, un’altra alla giovane pattese scomparsa nel 2017, l’indimenticata Maria Chiara Messina, ed una in memoria di Beppe Lenzo, anche lui venuto a mancare prematuramente due anni fa, col cordoglio di tutta la comunità. Tra le attività pensate anche per le famiglie, oltre a svariati incontri ludico-ricreativi, anche il gruppo di lettura a cominciare da sabato prossimo e la serie di incontri sulla genitorialità a partire dal 21 ottobre, alle 18,30.