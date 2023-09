Tra le feste di nuova istituzione, il 13 novembre di ogni anno si celebra nel mondo la “Giornata mondiale della gentilezza” che è volta a promuovere la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, l’ascolto dei bisogni altrui, la competitività equilibrata.

Se il “giorno gentile” può diventare il pretesto per mettere in pratica la gentilezza, essa però andrebbe coltivata sempre non solo tra gli adulti ma anche tra i bambini. Gentili non si nasce ma si diventa. I bambini imparano ad “essere gentili” dalle parole, dagli esempi e dai comportamenti degli adulti, dai segnali espliciti e impliciti che colgono e fanno propri.

Un modo inusuale di educare alla gentilezza lo ha trovato Maria Francesca Tommasini, scrittrice di libri per bambini che, con le sue filastrocche apre il cuore e le menti dei suoi giovani lettori. L’autrice infonde nei bambini un senso di fiducia e di ottimismo, insegnando loro che il mondo è una grande palestra nella quale si affrontano numerose difficoltà, ma anche dove l’impegno, la tenacia, il coraggio, la generosità, la bontà vengono premiati. Le creazioni poetiche della Tommasini divengono momento e mezzo per contrastare la superficialità, la meschinità, l’aridità di cuore, l’egoismo e per guardare con altri occhi al mondo circostante. E che la gentilezza la si insegni leggendo le filastrocche lo ha colto anche l’insegnante Katia Gussio, volontaria dell’associazione COR ET AMOR DI IVREA e rappresentante della Sicilia del progetto “Costruiamo gentilezza” che, in più di una occasione, si è prestata per dar voce ai brevi componimenti della Tommasini.

L’auspicio dell’autrice è che il giorno della gentilezza “si dilati fino a diventare settimana, mese e poi anno” e la ricetta perché tutto ciò possa accadere ce la fornisce lei stessa:

La ricetta della gentilezza

Un pizzico di garbo e cortesia

con le parole che vanno in sintonia,

un sorriso che in fondo ti accarezza

questa è la ricetta della gentilezza.

Il bel composto, impastato ad arte,

non va lasciato mai in disparte,

ma riscaldato a fuoco ben vivace

e dispensato a chi più ti piace.

Non scade, non si perde alla buon ora,

anzi col tempo ancor più si assapora,

la ricetta è davvero prodigiosa

perché la gentilezza è contagiosa.