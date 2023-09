Il Città di Sant’Agata si sblocca al “Fresina” e conquista il primo successo stagionale davanti al pubblico amico, battendo 3 a 1 il Real Casalnuovo.

Buon ritmo nel primo tempo per i padroni di casa che sbloccando il punteggio già al 11’ con l’ottimo Marcellino, bravo a penetrare in area sul lato destro e beffare il portiere sotto le gambe. Città di Sant’Agata che appare in controllo del match ma che al 40’ subisce il contestatissimo gol del pareggio, originato da una punizione piuttosto dubbia. Sul colpo di testa di Cannavaro che s’infrange sulla traversa, e la successiva ribattuta vincente di Reginaldo, sono fortissimi i sospetti di fuorigioco.

Nella ripresa più che il gioco diventa protagonista la pioggia e non ci sono emozioni in pratica fino ala mezz’ora quando i nuovi innesti dei santagatesi spaccano la gara.

Al 33’ Nunzi, approdato in biancoazzurro appena pochi giorni fa, si fionda sulla palla dalla tre quarti e scaglia un violento fendente che s’insacca a fil di palo. Il nuovo vantaggio regala sprint ai locali che nei minuti di recupero completano il tris ancora con un gran gol, questa volta di Carrozzo, che dal limite la mette sotto l’incrocio dei pali.

Dopo due sconfitte di fila, il Città di Sant’Agata rimette dunque in pari il bilancio di questo primo scorcio di campionato, trovando il secondo successo che lo porta a quota 6 in classifica. Domenica per i biancoazzurri trasferta a Canicattì. FOTO: Calogero Librizzi